Dino Zoff torna sulla Champions League e sulla brutta prestazione della Lazio contro il Bayern Monaco. Le parole dell’ex tecnico

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Zoff ha parlato anche di Champions League e della prestazione della Lazio contro il Bayern Monaco. Le parole dell’ex portiere ed ex tecnico.

«È come se fosse successo qualcosa prima di quella sfida. La squadra è scesa in campo slegata, sembrava quasi scarica. Gli errori non sono che una conseguenza».