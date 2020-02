Lazio, Bastos in Paideia per accertamenti FOTO

Bastos si ferma ai box. Il giocatore si è recato in Paideia per un problema fisico: non sarà convocato nella gara di domani

Stop anche per Bastos. L’angolano non ha concluso la rifinitura mattutina con la Lazio, un problema muscolare che gli farà saltare anche la gara di domani contro il Parma. Nel pomeriggio ha raggiunto la clinica Paideia per sottoporsi a tutti i controlli del caso, valutare l’entità del problema ed, eventualmente, i tempi di recupero.