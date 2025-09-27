Lazio, Basic rientra nei piani: un’ultima opportunità prima della fine del contratto

Lazio, Basic si gioca l’ultima carta: reintegrato a sorpresa prima dell’addio. Tutti gli aggiornamenti

Fuori dalla lista, poi reinserito per necessità. Toma Basic, centrocampista croato classe 1996, vive una storia poco lineare con la Lazio. Arrivato dal Bordeaux nell’estate 2021 con grandi aspettative, ha collezionato appena 70 presenze in quattro anni, intervallate dal prestito di sei mesi alla Salernitana. Un’esperienza poco fruttuosa: niente riscatto da parte del club campano e retrocessione in Serie B.

Il contratto con i biancocelesti scadrà il 30 giugno e il giocatore si libererà a parametro zero. Eppure, paradossalmente, proprio in questa fase finale potrebbe ritagliarsi uno spazio inatteso, complice l’emergenza infortuni che ha ridotto le alternative a centrocampo.

Anche Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, aveva espresso giudizi contrastanti sul suo conto. Nel 2022 lo definì “un calciatore completo, a cui manca solo un pizzico di personalità”, ammettendo di averlo lasciato troppo spesso in panchina. Allo stesso tempo, però, lo indicava come parte del futuro del club. Un pronostico che il campo ha smentito: Basic non è mai riuscito a imporsi con continuità, lontano dal rendimento che lo aveva reso una colonna del Bordeaux.

La volontà non è mai mancata, ma le prestazioni non hanno seguito le intenzioni. “Ora interagisco meglio con i compagni, ricomincerò da zero”, dichiarava un anno dopo il suo arrivo. Parole che non hanno trovato riscontro nei fatti.

Secondo Corriere dello Sport, con il passare del tempo ha perso fiducia e anche il treno della Nazionale. Le sue uniche due presenze con la Croazia risalgono al 2020, contro Turchia e Portogallo. Senza un ruolo da protagonista nella Lazio, è stato spesso considerato un esubero da piazzare sul mercato.

Eppure, oggi, la situazione potrebbe cambiare. A Genova, Basic potrebbe avere l’occasione di trasformarsi da corpo estraneo a risorsa inattesa, chiudendo la sua avventura romana con un contributo prezioso.