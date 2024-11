Lazio, Baroni cambia molto: ma c’è una squadra “titolare”

Lazio che con Marco Baroni gira tanto e sfrutta tutta la rosa, ma c’è una formazione titolare definita dal minutaggio dei giocatori

Da inizio stagione ad oggi, tra Serie A ed Europa League, mister Marco Baroni ha avuto il merito di sfruttare a pieno l’intera rosa. Tanti calciatori alternati in casa Lazio con un elemento di continuità: il gioco ed i risultati.

Nonostante questi numerosi cambi, c’è una formazione titolare che può essere definita dal minutaggio dei giocatori impiegati. Questo “l’undici tipo” della Lazio dopo le prime sedici partite disputate stilato in base al tempo in cui u calciatore è stato in campo:

LAZIO (4-3-3) – Provedel (1170); Marusic (1008), Gila (931), Romagnoli (1035), Tavares (820); Vecino (730), Rovella (983), Guendouzi (1216); Dia (892), Castellanos (1103), Zaccagni (967).

Vecino ruba il posto ad Isaksen per una manciata di minuti, per la precisione 21. Una formazione tipo più corrispondente al reale, si potrebbe effettuare inserendo il danese al posto dell’uruguaiano.