Lazio, Baroni davanti a un bivio: così i biancocelesti rischiano di rimanere fuori dall’Europa, il punto

In casa Lazio c’è un clima di forte tensione, con la squadra biancoceleste che ora rischia di compromettere la qualificazione in Europa

La Lazio sembra essere entrata in un punto di non ritorno, con la squadra di Baroni che non è riuscita ad evitare una clamorosa sconfitta interna contro il Parma grazie all’intramontabile classe di Pedro. I biancocelesti non vincono all’Olimpico dal 9 febbraio scorso contro il Monza e ora la situazione rischia di compromettersi drasticamente.

Già, perchè la battuta d’arresto contro i ducali e in generale tutte quelle avvenute negli ultimi 3 mesi, rischiano di gettare al vento quanto di buono fatto nella prima parte di stagione. Come analizzato nella versione odierna de Il Messaggero infatti, ora Marco Baroni è davanti a un bivio e in caso di mancato raggiungimento in una competizione europea il suo destino sarebbe quasi sicuro lontano dalla Capitale. Attualmente infatti, la Lazio è fuori da ogni piazzamento per l’Europa, dato che in virtù degli scontri diretti la Roma sarebbe avanti per i preliminari di Conference.

E’ chiaro che molto dovrà ancora accadere, ma se consideriamo che sul cammino della squadra di Baroni ci sono Juve e Inter, essere preoccupati è lecito.