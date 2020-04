Lazio, Ballotta: «Nonostante lo stop possono ancora lottare per il titolo»

L’ex portiere della Lazio torna a parlare del percorso sensazionale fatto dai ragazzi di Inzaghi fino a questo momento

Oggi Marco Ballotta compie gli anni. Lo storico portiere della Lazio ora vive in Emilia Romagna ed è il preparatore dei portieri di una squadra di Eccellenza.

Nonostante la distanza, l’ex estremo difensore biancoceleste ha seguito lo stupendo percorso della squadra di Inzaghi e proprio oggi ha ripercorso i passi della cavalcata laziale ai microfoni de Il Corriere della Sera: «Ci sono tutti gli ingredienti per lottare per il titolo, quando si tornerà a giocare. Non credo che i giocatori abbiano perso di vista l’obiettivo. La svolta? Tutti dicono il secondo tempo della partita contro l’Atalanta, io invece dico la rimonta nel finale a Cagliari».