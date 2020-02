Lazio, Ballardini: «Ora lo Scudetto diventa un obiettivo»

L’ex tecnico di Lazio e Genoa esprime il suo pensiero riguardo il campionato dei biancocelesti che stanno lottando per lo Scudetto

Domenica prossima sulla strada della Lazio si presenterà il Genoa, da sempre squadra ostica alla società capitolina ma al momento niente e nessuno impensieriscono gli uomini di Inzaghi.

A commentare l’andamento del campionato dei biancocelesti, TuttomercatoWeb.com ha chiamato Davide Ballardini, ex di entrambe le squadre peraltro, che ha detto: «Vedo una società forte, scelte tecniche sempre più azzeccate, un club che è cresciuto molto e una guida tecnica fatta di competenza e grande gestione dei calciatori a disposizione. Ci sono tutte le condizioni per essere competitivi. Ora lo Scudetto diventa un obiettivo, lotterà fino alla fine». Poi ha commentato la partita di domenica: «Sono due squadre che interpretano al meglio il calcio italiano fatto di una fase difensiva molto attenta e una fase offensiva con idee molto chiare. I due sistemi si basano sul non concedere spazi agli avversari e colpire in velocità. Lazio e Inter sono il simbolo del nostro calcio, con individualità importanti».