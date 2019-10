Lazio, le maggiori azioni di attacco arrivano dalla fascia sinistra

La squadra di Inzaghi colpisce in modo maggiore dalla sinistra, non utilizzando quasi mai quella destra

La Lazio è tornata a vincere, a saper soffrire e a portare a casa un ottimo risultato uscendo con tre punti dal Franchi. Un super Lukaku alla sua prima dopo quasi un anno e mezzo ha servito l’assist perfetto per la rete di Ciro Immobile. Tra l’altro la maggior parte delle azioni di attacco provengono dalla fascia sinistra.

Come riporta Lazio Page infatti la Lazio è seconda in serie A per azioni di attacco provenienti da quel lato del campo, dietro proprio solo alla Fiorentina che ha una percentuale del 41%. È invece ultima per attacchi sulla fascia destra.