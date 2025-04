Lazio, Ayroldi non arbitrerà nel prossimo turno di campionato: tutti i dettagli

Continua a far discutere la conduzione di gara da parte di Ayroldi, che nella sfida tra Genoa e Lazio ha commesso una serie di errori

Continuano a far discutere gli episodi da moviola avvenuti nella sfida tra Genoa e Lazio, vinta dai biancocelesti per 0-2, ma con diversi avvenimenti che hanno condizionato l’andamento della gara.

Il riferimento va alle espulsioni di Otoa e e Belahyane, dove per quest’ultimo, è stato utilizzato un peso diverso rispetto all’entrataccia di qualche minuto più tardi da parte di Sabelli su Castellanos, non sanzionata con lo stesso cartellino. Nelle designazioni per la prossima giornata non figura il nome di Ayroldi, ma non sappiamo, ovviamente, se si tratta soltanto di un turno di riposo, o c’è qualcosa in più.