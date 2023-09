Lazio, avvio lento per Sarri: mai così male da oltre vent’anni

Di appena 4 punti in 5 partite è il bottino della Lazio di Maurizio Sarri in campionato, ecco quando è stata l’ultima volta per i capitolini

Non poteva immaginare un esordio peggiore, o quasi, Maurizio Sarri al suo terzo anno sulla panchina della Lazio. Nelle prime cinque giornate di campionato infatti, il tecnico partenopeo ha collezionato appena quattro punti. Una media a dir poco al di sotto delle aspettative, che ha convinto il presidente Claudio Lotito ad intraprendere la via del ritiro (almeno) fino alla sfida di domani contro il Torino.

Ad mettere in evidenza ancor di più la drammaticità della crisi biancoceleste ci pensano poi i numeri e gli almanacchi. L’ultimo avvio così lento per la squadra della capitale risale addirittura alla stagione 2001-2002, quando nelle prime cinque apparizioni arrivarono ben quattro pareggi ed una sconfitta. In quell’occasione, dopo il primo lustro di partite fu finalmente il turno della vittoria contro l’Atalanta, un risultato che Sarri spera di replicare vent’anni più tardi contro i granata.