Lazio, Avv. Mignogna: «Non siamo mai fermi»

L’Avvocato Mignogna ha fatto il punto sulla questione dello Scudetto del 1915 ai microfoni di Radiosei: le novità del caso

Da qualche anno l’avvocato Mignogna si è fatto carico della questione che vedrebbe protagonista la Lazio: si discute l’assegnazione dello Scudetto del 1915 ai biancocelesti a pari merito con il Genoa.

Proprio per questo, l’avvocato è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per aggiornare i tifosi: «La petizione per lo Scudetto 1915 ha ripreso a volare, basta andare sul sito Laziostory.it sezione Scudetto 1915, basta mettere nome, cognome, un indirizzo email valido e il codice di avviamento postale. Dalla voce del presidente Gravina avevamo avuto dicembre come data per ricevere i primi riscontri, invece l’ennesimo problema burocratico con le dimissioni del presidente di Lega Serie A, Micciché, ha di nuovo rallentato il tutto. Noi non siamo comunque mai fermi, quello che posso dire che giusto pochi minuti fa abbiamo finito di depositare una PEC in FIGC con dei documenti nuovi assolutamente importantissimi che toglieranno ogni ulteriore scusante per chi non vuole assegnare questo Scudetto sacrosanto. Domani in esclusiva su Tuttosport, che sta prendendo particolarmente a cuore la rivendicazione soprattutto nell’articolo di Claudio Chiarini, si potrà leggere di cosa si tratta. Mi dispiace un po’ che sia un giornale del nord, non per la testata torinese che ha ovviamente tutta la mia stima, ma perché mancano dai giornali di Roma lo stesso tipo di riscontri».