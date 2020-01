Lazio, auguri all’ex presidente Cragnotti

Il presidente che portò la Lazio sul tetto del mondo negli anni 2000, nello stesso giorno in cui è nata la sua ex squadra, compie 80 anni

Si può dire con assoluta certezza che la Lazio di Cragnotti è stata la più vincente tra tutte. Per classe, eleganza, concretezza e gloriosità, gli anni trascorsi sotto la presidenza dell’imprenditore romano meritano una menzione speciale nella storia biancoceleste.

Sergio Cragnotti ha contribuito ha rendere la Lazio sublime, tramite i trofei vinti, la compostezza espressa, l’eleganza degli allenatori avuti e la potenza dei giocatori acquistati. Anche lui, come la prima squadra della Capitale, compie gli anni e quindi non si possono non fare gli auguri a chi per questi colori si è battuto affinché primeggiassero in tutto il mondo. Il popolo biancoceleste sarà sempre grato al presidentissimo e la storia laziale non potrà mai dimenticare quei meravigliosi momenti di gloria.