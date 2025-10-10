Lazio, auguri a Julio Cruz: l’ex attaccante biancoceleste compie 45 anni

Buon compleanno Julio Cruz! La Lazio festeggia i 45 anni dell’ex centravanti biancoceleste

Nel giorno del suo 45° compleanno, la Lazio ha voluto rendere omaggio a Julio Ricardo Cruz, ex attaccante argentino che ha vestito la maglia biancoceleste nella stagione 2009/10. Il club capitolino ha celebrato l’occasione con un messaggio speciale pubblicato attraverso una storia sul proprio profilo ufficiale Instagram, ricordando così uno dei protagonisti di quell’annata.

L’esperienza alla Lazio

Nella stagione 2009/10, Cruz collezionò 23 presenze e 4 reti con la maglia biancoceleste. Pur restando solo un anno a Roma, il suo contributo fu apprezzato per professionalità e carisma, qualità che lo hanno sempre contraddistinto nel corso della carriera.

Il ricordo di quella parentesi è rimasto vivo nei tifosi e nella società, che oggi hanno voluto rinnovare l’affetto nei confronti dell’ex attaccante. Il messaggio social della Lazio, infatti, ha riscosso numerose interazioni da parte dei sostenitori, a testimonianza di quanto Cruz sia rimasto nel cuore degli appassionati di calcio italiani.

Il 45° compleanno di Julio Cruz è stato occasione non solo per la Lazio, ma anche per tanti tifosi che hanno voluto ricordare le sue giocate e i suoi gol. La celebrazione social del club biancoceleste conferma ancora una volta il legame tra la Lazio e i suoi ex protagonisti, mantenendo viva la memoria di chi, anche solo per una stagione, ha contribuito alla storia della squadra.