Lazio, l'attacco ora è finalmente al completo. E Sarri...

Maurizio Sarri, in vista della ripresa del campionato, può sorridere l’attacco ora è finalmente al completo

Maurizio Sarri, in vista della ripresa del campionato, può sorridere l’attacco ora è finalmente al completo.

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, Zaccagni e Immobile hanno recuperato dall’infortunio e si stanno regolarmente allenando in gruppo. Felipe Anderson, che tanto bene ha fatto da falso nove, dovrebbe dunque tornare al suo posto sulla fascia. E occhio anche al baby Romero, che potrebbe avere qualche chance in più, e a Cancellieri, che ha tanta voglia di mettersi in mostra. Insomma, il mister può lavorare nel migliore dei modi sul suo tridente.