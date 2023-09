Lazio-Atletico Madrid, le probabili scelte di Sarri e Simeone

Lazio-Atletico Madrid, a pochi giorni dalla gara d’esordio di Champions contro la squadra di Simeone queste le probabili formazioni

Alle 21 martedì la Lazio torna in campo per l’esordio in Champions League contro l’Atletico Madrid, per dimenticare la sconfitta contro la Juventus. A pochi giorni dalla sfida contro gli spagnoli, queste le probabili scelte di Sarri e Simeone

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Riquelme; Griezmann, Morata. Allenatore: Diego Simeone