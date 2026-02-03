Connect with us

Lazio Atalanta, timore Olimpico vuoto? La società lancia una promozione per San Valentino! Tutte le informazioni

Published

3 ore ago

on

By

Image Photo932042 e1770032533331
As Roma 30/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Lazio Atalanta, la società teme ancora uno Stadio Olimpico vuoto? La promozione lanciata in queste ore può essere una contro risposta

Giovedì arriverà il comunicato ufficiale dei gruppi organizzati con la decisione definitiva per Lazio-Atalanta. E nel frattempo la frangia più calda del tifo biancoceleste ha chiesto ai non abbonati di NON comprare i biglietti per la sfida contro la Dea.

Da parte sua la società ha lanciato proprio in queste ore una promozione per la partita che si giocherà sabato 14 febbraio, approfittando della concomitanza con San Valentino.

Un’iniziativa già in programma o un tentativo di evitare uno Stadio deserto come accaduto contro il Genoa? Non avremo mai una risposta certa, queste però sono tutte le informazioni relative alla promo:

Due biglietti in sconto con acquisto di almeno 60 euro presso i Lazio Style 1900

La promozione prevede che con un acquisto di almeno 60 euro presso un Lazio Style si riceve un codice univoco che consentirà di acquistare due tagliandi a prezzi stracciati in Distinti o in Tribuna.

In parole povere questi i prezzi con la promozione:

  • 10 euro due biglietti in Distinti Sud Est (i Distinti Nord sono completamente esauriti dagli abbonati)
  • 30 euro due biglietti in Tribuna Tevere o Tribuna Monte Mario

E’ stata inoltre attivato l’omaggio per gli under 14, come avviene anche per altre partite casalinghe della stagione.

