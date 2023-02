Lazio Atalanta, un dato sottolinea le difficoltà dei biancocelesti

La sconfitta della Lazio con l’Atalanta è stata salutata dai fischi dello stadio: un dato testimonia la difficoltà dei biancocelesti

La sconfitta della Lazio con l’Atalanta all’Olimpico è stata salutata da sonori fischi dello stadio, che ha bocciato la prestazione della squadra soprattutto sul piano caratteriale. Gli «Undici Leoni» richiesti a gran voce dalla curva nel finale di gara non si sono visti, ma forse non si potevano vedere: perché Gasperini ha vinto su tutto e non poteva bastare un supplemento di determinazione per cambiare radicalmente la situazione.

