Lazio, massima sicurezza per la trasferta di Bergamo: il piano

La Lazio sta ultimando il piano per la trasferta di Bergamo, una delle città più colpite dal Coronavirus

La Lazio riprenderà il campionato da una delle zone più colpite dal Coronavirus: Bergamo. In vista della trasferta per affrontare l’Atalanta, la società sta studiando un piano sicuro per atleti e staff per mantenere alto il livello di sicurezza.

Come riportato da Il Messaggero, la squadra si ritroverà a Formello martedì 23 giugno per la rifinitura prima della partenza, poi un charter porterà la squadra nella città lombarda dove pernotterà fino a giovedì 25.

Mascherine, autocertificazioni ed altre misure di sicurezza sono già state studiate per accogliere la Lazio in tutti gli ambienti. I giocatori, inoltre, dovranno rispettare ulteriori accorgimenti come preferire le scale agli ascensori e dormire in stanze singole.