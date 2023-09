Lazio-Atalanta, la vendita dei tagliandi: tutte le info. Il club comunica quando saranno messi in vendita i biglietti per la gara in programma domenica 8 ottobre

Il club comunica che, dalle ore 16:00 di sabato 30 settembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato Lazio-Atalanta, in programma domenica 8 ottobre alle ore 15:00.

COMUNICATO– «Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà scalare il voucher abbonati 19-20 per chi non lo avesse già utilizzato, scontando il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket);

Punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati 19-20);

Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.»

