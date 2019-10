Lazio-Atalanta, la vendita dei biglietti non decolla

Vendita sotto le aspettative

Non ci sarà quella cornice di pubblico che in molti si sarebbero aspettati, perlomeno per ora. Mancano ormai pochi giorni alla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Atalanta. I biancocelesti se vogliono rimanere attaccati al treno Champions League, non possono permettersi di perdere contro i bergamaschi. Il fattore casa potrebbe aiutare molto in questo senso. Peccato però, che stando a quanto riportato dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei, sarebbero solamente 3000 i tagliandi staccati per l’occasione, di cui 150 appartengono ai tifosi dell’Atalanta. A questi vanno aggiunti anche i 20mila abbonati, ma i numeri rimangono comunque deludenti. Ci si aspetta un’impennata importante nelle prossime ore. La Lazio ha bisogno del suo pubblico.