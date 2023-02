Lazio Atalanta, la notte di Immobile. E Sarri ha un obiettivo

Ciro Immobile si candida a giocare 90 minuti nella sfida di questa sera tra Lazio e Atalanta: Sarri vuole recuperarlo al 100%

La sfida di questa sera tra Lazio e Atalanta dovrà avere necessariamente un protagonista d’eccezione. Ciro Immobile si candida per tornare a giocare 90 minuti interi dopo i 45 contro la Juventus in Coppa Italia e i 68 sul campo del Verona lunedì pomeriggio.

Immobile, che non segna dal 4 gennaio (Lecce-Lazio), vuole agguantare Hamrin a quota 190 nella classifica all-time dei mercatori della Serie A (il classe ’90 è a 189) e soprattutto ha tutta l’intenzione di incrementare il magro bottino di 7 reti messe a segno fin qui in campionato agganciando magari Zaccagni che lo precede con 8. Immobile, che all’Atalanta ha segnato 5 reti in 15 partite, l’ultima ad ottobre 2021, gode della totale fiducia di Sarri che per l’assalto alla Champions ha un unico grande obiettivo: recuperare finalmente il vero Ciro.