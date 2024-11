Lazio Atalanta, non solo il pack: info e prezzi dei biglietti

Lazio Atalanta sarà compresa nel pack 3 partite, dal 25 novembre però sarà acquistabile anche il tagliando per la singola gara

La Lazio nella giornata di ieri ha annunciato il PACK 3 partite che comprenderà le gare con Napoli (Coppa Italia), Atalanta e Como. Oltre al mini-abbonamento acquistabile dalle ore 16 di oggi (giovedì 21 novembre), saranno ovviamente messi in vendita i biglietti per le singole gare.

Dalle ore 16:00 di lunedì 25 novembre saranno in vendita i tagliandi per la gara Lazio–Atalanta, valevole per la diciottesima giornata di Serie A in programma sabato 28 dicembre 2024. Questi i prezzi: