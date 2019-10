Lazio-Atalanta, inaugurazione del progetto ‘L’Arte di Guttuso all’Olimpico’: i dettagli

In occasione della sfida Lazio-Atalanta, in programma sabato all’Olimpico, il presidente Lotito inaugura un nuovo progetto

Lazio-Atalanta / In occasione della sfida tra Lazio e Atalanta, in programma domani all’Olimpico, riporta Italpress, il presidente Lotito inaugurerà un nuovo progetto ‘L’arte di Renato Guttuso allo Stadio Olimpico’. Quattro importanti dipinti a olio dedicati al gioco del calcio saranno esposti in esclusiva nella Sala VIP e Autorità dell’impianto romano. Il numero uno biancoceleste incontra la collaborazione di una delle più importanti gallerie storiche della Capitale, la Galleria Russo, che festeggia, proprio come la Lazio, i 120 anni.