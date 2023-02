Lazio Atalanta, i precedenti – VIDEO

La Lazio di Maurizio Sarri affronterò sabato sera l’Atalanta all’Olimpico: di seguito tutti i precedenti tra le due squadre

Lazio-Atalanta: quarta contro quinta: è uno scontro diretto fondamentale per la zona Champions. Simili nella produzione offensiva, la Lazio ha dalla una migliore difesa, con 7 gol incassati in meno rispetto agli avversari.

La Lazio è reduce da un 1-1 a Verona che Sarri ha collocato nel filone delle troppe rimonte subite. L’Atalanta è reduce dalla sconfitta in casa del Sassuolo, aggravata dai due rossi ricevuti da Maehle e Muriel. Totale gare: 54 Vittorie Lazio: 21 Pareggi: 19 Vittorie Atalanta: 14

Ultima vittoria Lazio: 2016-17 2-1 21 Petagna, 45 Milinkovic-Savic, 68 Immobile rig. (anche in quel caso le due squadre erano molto vicine in classifica e Immobile determinò l’allungo dei biancocelesti)

