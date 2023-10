Lazio-Atalanta, l’emittente televisiva ha reso nota la squadra di telecronisti per il match di questo pomeriggio

Alle 15 questo pomeriggio va in scena il match tra Lazio-Atalanta, fondamentale per i biancocelesti per rilanciarsi in campionato dopo la vittoria di Glasgow. A poche ore dalla partita Dazn ha reso noto il telecronista e il commentatore tecnico del match e sono Giustiniani e Marcolin.