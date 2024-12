Lazio Atalanta, popolo biancoceleste scatenato: il dato sui biglietti venduti

Lazio Atalanta, il dato aggiornato sui biglietti venduti per il big match dell’Olimpico: ecco quanti sono

Domani si disputerà l’attesissima sfida tra Lazio e Atalanta alle ore 20-45 allo Stadio Olimpico di Roma, match valido per la diciottesima giornata di questo campionato.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, per la gara contro i nerazzurri di Bergamo sono all’incirca 14.000 i biglietti venduti, per un totale di circa 45.000 spettatori presenti, come cornice di una super sfida che regalerà ai tifosi di entrambe le squadre grandi emozioni.