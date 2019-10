Lazio-Atalanta, Caressa: «Il Var non poteva intervenire sui rigori, ecco perché…»

Fabio Caressa ha analizzato il comportamento del Var Guida in Lazio-Atalanta, ed in particolare sui due rigori

Caressa / Fabio Caressa, nella sua trasmissione di Sky Sport, ha analizzato i due rigori concessi dall’arbitro Rocchi in Lazio-Atalanta ed, in particolare, il comportamento del Var Guida: «Sul primo rigore c’è contatto tra Immobile e Palomino, quindi il Var non poteva intervenire. Magari Gasperini pensa ancora che il primo non sia fallo da rigore, diciamo che secondo lui è un rigore televisivo. Vorrei però specificare che il Var in questa situazione può solo chiedere all’arbitro se ha visto il contatto e se l’arbitro risponde sì e il Var verifica il contatto, non può sindacare sull’entità. Se non ci fosse stato il contatto, avrebbe tolto il rigore e ammonito Immobile per simulazione. Anche sul secondo rigore il Var non poteva intervenire perché l’arbitro ha visto il contatto che e l’ha fischiato. Il fatto che Inzaghi dica una cosa e Gasperini un’altra fa capire perché il Var non potesse intervenire: nella confusione non si può».