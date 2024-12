Lazio-Atalanta, definita la telecronaca e il commento di Dazn per la partita di domani

Lazio-Atalanta, alla vigilia della partita dell’Olimpico contro i bergamaschi ecco chi saranno coloro che racconteranno la sfida per l’emittente

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, domani sera all’Olimpico torna in campo la Lazio nella sfida delicatissima contro la capolista Atalanta, per confermarsi dopo la vittoria di Lecce e magari togliere certezze ai bergamaschi attualmente in testa al campionato. Il match che avrà inizio alle 20.45 sarà trasmesso su Dazn e sarà raccontato dalla coppia Riccardo Mancini e Emanuele Giaccherini