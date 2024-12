Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: le possibili scelte di Baroni e Gasperini

Lazio-Atalanta, alla vigilia della partitissima dell’Olimpico ecco quali potrebbero essere le possibili scelte dei due allenatori: le ultime

Finalmente ci siamo, domani la Lazio torna in campo per la super sfida dell’Olimpico contro l’Atalanta, con l’obiettivo per i biancocelesti di consolidare le posizioni al vertice e mettere dei dubbi sulle certezze dei bergamaschi. Alla vigilia della partita queste le probabili scelte di Baroni e Gasperini.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.