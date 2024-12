Lazio Atalanta, Bonanni: «I biancocelesti hanno imparato dalla sfida con l’Inter. La favorita è questa»

Lazio Atalanta, l’ex calciatore biancoceleste Massimo Bonanni ha parlato così della sfida tra la squadra di Baroni e quella di Gasperini

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così della sfida di Serie A tra Lazio e Atalanta:

PAROLE – «Lazio – Atalanta? Credo che sia una partita diversa rispetto a quella con l’Inter per i biancocelesti. Credo che abbia imparato molto da quella sfida, affronta una squadra forte e in salute. Mi aspetto una partita aperta e con tanti gol. È leggermente favorita l’Atalanta, ma anche la Lazio è in ottima forma».