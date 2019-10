Lazio-Atalanta, Bergomi: «Gasperini? Non vedevo l’ora che lo dicesse…»

Beppe Bergomi si è schierato dalla parte di Gasperini, autore di alcune forti dichiarazioni al termine di Lazio-Atalanta

Beppe Bergomi, durante il Club di Sky Sport, si è espresso favorevolmente nei confronti di Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta, come anticipato, aveva fortemente messo in dubbio la correttezza di Immobile in occasione dei due falli da rigore. L’ex difensore dell’Inter si è schierato dalla sua parte: «Questa è una furbizia dell’attaccante che mette la gamba davanti al difensore. Tutto è lecito, ma è filosofico il discorso che fa Gasperini e ha ragione. Non vedevo l’ora che un allenatore dicesse una cosa del genere, altrimenti non è più calcio. Io su questi casi mi arrendo perché ormai non ci può più essere un contatto. Su questi rigori della Lazio troverai sempre qualcuno che ti dice che sono rigori, un minimo contatto c’è stato, si può mettere il piede davanti, tutto quello che vuoi. Però, dove stiamo andando?».