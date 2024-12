Lazio, Atalanta battuta 3-0 all’Olimpico: ecco quando accadeva

Allo stadio Olimpico la Lazio ospitava l’Atalanta nella sfida valida per l’anticipo serale della XV giornata del Campionato di Serie A 2014-2015

Di seguito il ricordo della Lazio della vittoria all’Olimpico.

COMUNICATO– È sabato 13 dicembre 2014 ed allo stadio Olimpico di Roma la Prima Squadra della Capitale ospita l’Atalanta nella sfida valida per l’anticipo serale della XV giornata del Campionato di Serie A 2014-2015.

Dopo una prima frazione di gioco chiusa a reti inviolate, la sfida si sblocca al 51` grazie alla rete di Stefano Mauri. Il capitano biancoceleste arriva puntuale e nella posizione di centravanti all`appuntamento con il cross di Felipe Anderson, bravissimo a scattare sulla fascia destra. Trascorrono appena 20 minuti ed arriva anche il raddoppio: ancora protagonista il brasiliano che va via in dribbling ed appoggia il pallone nuovamente per Mauri, abilissimo di sinistro a pescare l`angolo. Keita, subentrato a gara in corso, ispira poi la penetrazione di Basta, che mette un morbido cross per il colpo di testa di Lulic che mette a segno il definitivo 3-0.

Così i biancocelesti quella sera: Marchetti, Basta, de Vrij, Cana, Radu (82` Cavanda), A. Gonzalez, Ledesma, Lulic, Mauri (73` Keita), Felipe Anderson, Djordjevic (76` Klose). Allenatore: Pioli