Lazio Atalanta, assenza a sorpresa per Baroni: non va neanche in panchina. I dettagli

Lazio Atalanta, mister Baroni dovrà fare i conti con un’assenza dell’ultimo minuto per la partita di questa sera. Ecco di chi si tratta

Stanno per scendere in campo Lazio e Atalanta, ma tra le fila dei biancocelesti c’è una novità. Infatti, Patric non sarà nemmeno in panchina per la sfida di questa sera. Il motivo è ancora sconosciuto e si aspettano comunicazioni ufficiali da parte della società.

L’emergenza per Baroni, dunque, continua e Patric si aggiunge alla già lunga lista di indisponibili per la formazione biancoceleste.