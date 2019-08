Lazio, l’arrivo dei biancocelesti a Marienfeld – Foto

Lazio, i biancocelesti questa mattina sono arrivati nella cittadina tedesca

La Lazio ha iniziato la seconda parte del suo ritiro stagionale Dopo Auronzo di Cadore infatti i biancocelesti sono volati prima in Inghilterra, per l’amichevole contro il Bournemouth, poi in Germania per l’incontro di ieri contro il Paderborn, vinto per 4-2, e nella giornata di oggi sono arrivati a Marienfeld. Dopo pranzo ci sarà il primo allenamento. I biancocelesti rimaranno qui fino al 9 agosto, poi voleranno in Spagna per l’amichevole con il Celta Vigo.

Ecco le foto dell’arrivo dei giocatori pubblicate sul profilo ufficiale della Lazio.