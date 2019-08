LE PAGELLE di Paderborn-Lazio: Caicedo dà la scossa, Lulic chiude il match. Difesa ancora poco attenta

Le pagelle di Paterborn-Lazio, conclusa con la settima vittoria consecutiva per la formazione di Inzaghi nella pre-season

Neanche 24 ore dopo la Lazio scende di nuovo in campo. Dopo il Bournemouth, vittoria in rimonta per i biancocelesti, la squadra di mister Inzaghi ha incontrato nel pomeriggio i tedeschi del Paterborn.

ANALISI DEL MATCH – Dopo i primi dieci minuti in cui la Lazio è sembrata un po’ sottotono lasciando spazio di manovra alla squadra di casa i ragazzi di mister Inzaghi hanno inflitto agli avversari un netto 3-0. In rete Caicedo, Cataldi e poi un clamoroso autogol di Huth. Nel secondo tempo, i biancocelesti hanno amministrato il vantaggio, salvo poi rischiare di essere clamorosamente rimontati. I punti dolenti arrivano, come accaduto nel test amichevole di ieri, dalla difesa, poco attenta e con alcuni meccanismi ancora da oliare. Gli ampi spazi concessi dalla Lazio consentono al Paderborn di rientrare in partita con le reti di Antwi-Adjei e Souza. Solamente il gol di Lulic allontanerà l’ipotesi pareggio dalla menti dei giocatori capitolini. Il bosniaco era entrato in campo nei secondi 45′ di gioco: l’allenatore fa uscire tutti ad eccezione di Patric e Milinkovic. E’ proprio il ‘Sergente’ che, poi, fa spazio a Berisha, che rientra in campo dopo diversi mesi di stop. Settima vittoria consecutiva per la Lazio nella pre-season. Di seguito le pagelle di LazioNews24:

Strakosha 6 (dAL 69′ Guerrieri S.V.); Vavro 5,5 (69′ Radu), Acerbi 6 (69′ Parolo), Bastos 5,5 (69′ Lazzari); Patric 6, Milinkovic 6,5 (81′ Berisha), Cataldi 6 (69′ Badelj), Andrè Anderson 6 (69′ Luis Alberto), Jony 6 (69′ Lulic); Adekanye 6 (69′ Correa), Caicedo 6,5 (69′ Immobile).