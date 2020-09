Lazio, arriva Karo dalla Salernitana: tifosi granata scontenti

Il difensore Karo dovrebbe raggiungere la Capitale per far fronte all’infortunio di Luiz Felipe.

Il difensore Antreas Karo sarà integrato alla rosa biancoceleste. Come riportato dal portale campano “Ottopagine.it”, il giocatore, di proprietà biancoceleste, dovrebbe lasciare Salerno e trasferirsi nella Capitale. Il motivo dovrebbe essere legato all’infortunio di Luiz Felipe nell’amichevole contro il Frosinone. Il brasiliano potrebbe perdere almeno le prime due partite contro Cagliari e il recupero contro l’Atalanta. Il passaggio del difensore cipriota avrebbe creato non pochi malumori tra i tifosi granata, non soddisfatti della gestione societaria di questi anni.