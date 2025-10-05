Lazio, allarme Zaccagni: il capitano fermato da un nuovo guaio muscolare

L’esterno biancoceleste Zaccagni salta la sfida con il Torino e si sottoporrà ad accertamenti: possibile lesione, i dettagli

La Lazio deve fare i conti con l’ennesimo problema fisico in una stagione già segnata da numerose defezioni. Alla vigilia della sfida di Serie A contro il Torino, è arrivata una notizia pesante: Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995 e capitano biancoceleste, non sarà della partita a causa di un risentimento muscolare all’adduttore.

Il giocatore, inizialmente inserito nella lista dei convocati, è stato escluso poche ore dopo attraverso una nota ufficiale diffusa dalla società. Una decisione inevitabile, che priva l’allenatore Sarri, tecnico arrivato a Roma per dare nuova solidità alla squadra, di uno dei suoi uomini più importanti.

L’infortunio e i possibili scenari

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’infortunio di Zaccagni potrebbe rivelarsi più serio del previsto. L’attaccante esterno, fondamentale per la manovra offensiva grazie alla sua velocità e alla capacità di saltare l’uomo, si sottoporrà domani ad accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema muscolare.

La speranza dello staff medico biancoceleste è che si tratti di una lesione di primo grado, che comporterebbe uno stop relativamente breve. Tuttavia, non è escluso il rischio di una lesione di secondo grado, che allungherebbe sensibilmente i tempi di recupero e costringerebbe Sarri a rivedere i propri piani tattici per le prossime settimane.