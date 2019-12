Lazio, Anna Falchi festeggia: «Dopo il 26 maggio Lulic eroe del 22 dicembre» FOTO

Lazio, tra i tanti messaggi che sono arrivati all’indirizzo dei biancocelesti c’è anche quello della bellissima Anna Falchi

Non poteva mancare il suo messaggio social dopo al vittoria della Supercoppa da parte della Lazio. Anche Anna Falchi si è unita ai tantissimi post pubblicati sui social. Ecco il suo.

«Non so come mai… ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero. Grazie per questo bel regalo di Natale della mia Lazio. Ora il nostro eroe del 26 maggio non sarà più #lulic71 ma #lulic73 , eroe del 22 dicembre. (Il mio numero fortunato) GRAZIEEEEEEEEE E SEMPRE FORZA LAZIOOOOOOOOOO».