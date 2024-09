Lazio, Anellucci dà ragione a Lotito: «Il secondo rigore è RIDICOLO; Baroni? Mi piace l’IMPRONTA DATA alla squadra»

Lazio, le parole di Claudio Anellucci: «Sono fiducioso, si doveva fare un cambio radicale e credo che questa sia la strada giusta»

Il procuratore Claudio Anellucci, ospite di TMW Radio, ha commentato le parole di Claudio Lotito dopo la sconfitta della Lazio contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Ha ragione Lotito per quanto successo a Firenze? Sì, il primo rigore si poteva dare, il secondo è assolutamente inutile. Rigore più ridicolo non si poteva dare. Credo che sia un percorso nuovo e si potrà capire qualcosa di più solo più avanti. Si è cambiato tecnico e diversi giocatori, ma è una squadra che mi piace. Mi piace la fisicità portata di alcuni giocatori, pecca in qualità in alcuni settori ma c’è un tecnico che ha tanta voglia, bravo, preparato, che si giocherà le sue chance fino alla morte. Sono fiducioso, si doveva fare un cambio radicale e credo che questa sia la strada giusta».