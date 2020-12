Lazio, ancora Reina: tra i pali le gerarchie sono chiare

Dichiarazioni diverse, confliggenti tra loro, tutto nel giro di pochissimi giorni. Se dopo il Covid di Thomas Strakosha l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi aveva evidenziato in conferenza stampa come l’albanese rimanesse il titolare dei capitolini e fosse tenuto a riposo solo temporaneamente data la miglior forma fisica del collega di reparto Reina, nelle ultime settimane si è costantemente parlato di un ballottaggio, che però ha sempre vinto Pepe Reina. Il nuovo custode dei pali della Lazio, interpellato alla vigilia della sesta giornata del gruppo di Champions League, aveva evidenziato di fare il tifo per il portiere albanese nonchè come il suo compito designato fosse quello di farlo crescere. L’ex Napoli e Liverpool però si è sempre preso la porta: 5 volte su 6 nel girone europeo, 6 volte su 7 nelle ultime gare di campionato. Strakosha è tornato solo con l’Udinese, ma è evidente come in questo momento di stagione le gerarchie nella testa dell’allenatore piacentino siano stabilite.