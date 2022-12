Lazio non solo Turchia: prevista un’amichevole in Spagna?

Non solo amichevoli in Turchia durante il mini ritiro. Per la Lazio ci sarà un altro test anche in terra spagnola?

Ormai il ritiro della Lazio in Turchia e dietro l’angolo. E per la Lazio potrebbe però esserci anche un altro test prima della ripartenza del campionato.

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, sarebbe in via di definizione un’altra amichevole, da fissare per il 23 dicembre, prima del rompete le righe per Natale. E questa dovrebbe svolgersi in Spagna.