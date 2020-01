Lazio, Ambrosini: «S’intravede uno scenario diverso dalla Champions…»

Massimo Ambrosini, nel post partita di Brescia Lazio, ha detto la sua sulla gara dei biancocelesti che conquistano altri tre punti

Presente nello studio di Sky, l’ex calciatore ha commentato la vittoria della Lazio sul Brescia in extremis.

Ambrosini ha dichiarato: «Si inizia a intravedere uno scenario diverso rispetto al solo piazzamento in Champions per i biancocelesti, si intravede una luce per il gioco espresso e per la qualità messa in campo. Legittimamente, la squadra di Inzaghi ha delle ambizioni per rimanere attaccata. La storia insegna che possono esserci delle sorprese, provarci non costa nulla».