La Lazio pensa agli allenamenti nei parchi, in attesa del 18 maggio

In attesa del via libera per gli allenamenti collettivi nei Centri sportivi, la Lazio potrebbe iniziare nei parchi di Roma

Il nuovo DPCM, in vigore dal 4 maggio, dà il via libera agli allenamenti individuali. Una decisione che fa discutere soprattutto i protagonisti del calcio, perchè ancora troppo limitante e paradossale: solo dal 18 dello stesso mese sono previste sessioni collettive.

Ma – come riporta il Corriere dello Sport – Lotito starebbe pensando ad un piano alternativo: far allenare i suoi giocatori nei parchi di Roma, in attesa di poter tornare sui campi di Formello. Iniziare a mettere un po’ di benzina nelle gambe e recuperare fiato tra le Ville della Capitale come i runner di città.