Jordan Lukaku, una vistosa fasciatura sul ginocchio destro per il belga.

Jordan Lukaku ha saltato l’allenamento del pomeriggio, presentandosi a bordo campo con una fasciatura vistosa sul ginocchio destro. Ancora nessuna comunicazione ufficiale, ma Inzaghi e lo staff si augurano che non sia l’inizio di un nuovo calvario. Con Lulic fuori causa, Jony ormai provato da mezzala, la Lazio non ha in questo momento un quinto di sinistra.