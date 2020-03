Lazio, alla scoperta del Primavera: Gustavo Cipriano

Conosciamo meglio i talenti della Primavera della Lazio. Oggi sotto la lente d’ingrandimento c’è il difensore Gustavo Cipriano

La Lazio ed il Brasile spesso sono andati a braccetto: negli ultimi anni la società ha pescato molte volte dal paese della samba e del carnevale, ma anche dei giocatori talentosi e tecnici. Da Cribari ad Hernanes, per passare poi da Cesar, Dias, Felipe Anderson, Romulo, Luiz Felipe e Leiva. Anche la Primavera ora Joga Bonito con Gustavo Cipriano.

LA SCHEDA – Gustavo De Azvedo Cipriano nasce a Santos, in Brasile, il 26/02/2001. Sin da subito il suo passatempo preferito è il calcio e passa tutta la sua infanzia nelle giovanili del Santos. Tra i 17 e i 18 anni continua la sua carriera nel settore giovanile, ma essendo uno dei migliori prospetti del calcio brasiliano più volte si allena con la prima squadra. Il direttore sportivo Tare si accorge di lui quell’anno ma sfortunatamente non riesce a concludere la trattativa. Un anno dopo il DS laziale riesce nel suo intento e porta a Roma il giovane brasiliano dal passaporto anche italiano con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato ad €1mln ed il 15% al club sudamericano per un’eventuale rivendita. Cipriano viene inserito nella Primavera ed inizia subito come titolare, impressionando tutti. Nel cuore della stagione vive un momento di stallo, non giocando per ben 9 partite di fila. Il suo talento non è mai messo in dubbio, tant’è che Inzaghi lo chiama ad allenarsi in prima squadra. Nelle ultime tre partite disputate, torna titolare al centro della difesa. In biancoceleste al momento ha collezionato 11 presenze.

CARATTERISTICHE – Il difensore della Lazio è un giocatore molto tecnico. Sfrutta la sua altezza (185 cm ndr) e la sua capacità nell’elevazione durante i calci piazzati, provandosi ad inserire in area avversaria. La sua peculiarità migliore è la tranquillità nei momenti di grande pressione e la sua capacità nel giocare in anticipo rispetto all’avversario.