Lazio, al via la serata con Suor Paola: presenti Immobile, Parolo, Cataldi e Acerbi

Lazio, è iniziata la serata di beneficenza organizzata da Suor Paola e la So.Spe: presenti i “camerieri” Immobile, Parolo, Cataldi e Acerbi

Ancora una volta la Lazio si impegna per beneficenza, ancora al fianco della So.Spe. di Suor Paola: l’evento è finalizzato alla raccolta fondi da donare ai terremotati de L’Aquila e di Amatrice. Alcuni biancocelesti sono camerieri per una sera: Immobile, Parolo, Cataldi e Acerbi sono arrivati al ristorante e hanno indossato la divisa per servire ai tavoli. Presente anche la Supercoppa col simpatico siparietto tra Suor Paola e il numero 33 biancoceleste:

«Nell’altra sala c’è la Supercoppa, la volete rivedere?» dice lei. «No, noi guardiamo avanti, abbiamo altri obiettivi» risponde Acerbi.