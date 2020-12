Lazio, Akpa Akpro: «Oggi era difficile, ma siamo una squadra forte»

La Lazio vince soffrendo contro lo Spezia, gravata anche dalle due reti annullate. Sulle frequenze della radio ufficiali, le parole di Akpa Akpro

La Lazio centra l’obiettivo dei tre punti, nonostante lo Spezia abbia imposto il suo gioco. Immobile e Milinkovic regalano i tre punti alla squadra, portandola a quota 17. Ai microfoni di Lazio Style Radio, le parole di Akpa Akpro:

«Era una partita difficile, abbiamo fatto una grande partita con lo spirito giusto. Dovevamo vincere, oggi abbiamo visto un grande Reina. Abbiamo una squadra forte che se gioca così sempre, può vincere ogni gara. Contro l’Udinese abbiamo sbagliato la partita, oggi abbiamo dimostrata la rabbia che avevamo, solo così possiamo vincere.



Campionato? Solo facendo bene in Serie A possiamo giocare la Champions. Tutte le partite sono difficili, perchè giocando ogni tre giorni non possiamo prepararci bene. Cosa ci siamo detti? Abbiamo avuto un bello spirito, vogliamo continuare così anche se queste partite sono molto difficili. Siamo contenti. Ruolo? L’ho detto quando ho firmato, sono venuto per aiutare la squadra: posso giocare ovunque. Voglio solo fare il meglio possibile».