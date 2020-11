Akpa Akpro e Correa scherzano sui social: il post dei giocatori della Lazio

«Back with my bro». Così Jean Daniel Akpa Akpro ha voluto celebrare sui social il ritorno sul campo di Formello di Joaquín Correa. L’ivoriano ha stretto una bel legame non solo con l’argentino, il quale ha replicato con un «Hermanito» (Fratellino), ma con tutto il gruppo. D’altronde, l’unione è stato il punto di forza della squadra di Inzaghi negli ultimi anni.