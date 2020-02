Lazio, Agostinelli: «Riconfermerei Vavro dopo la buona prestazione»

L’ex centrocampista della Lazio è intervenuto sull’emittente romana per dire la sua riguardo al prossimo match dei biancocelesti

La Lazio è pronta ad un nuovo importante test settimanale per confermare la sua posizione in classifica ed insediare quella della Juventus.

In questo turno, i ragazzi di Inzaghi affronteranno il Bologna ed Andrea Agostinelli ha voluto dire la sua ai microfoni di Radiosei: «La squadra ora ha una motivazione pazzesca, tutti lottano per raggiungere un sogno. Per il Bologna riconfermerei Vavro, non vedo perchè non debba giocare dopo la buona prestazione a Genova. Luiz Felipe potrebbe giocarsela con Patric a destra. Sul danese la società ci punta, è stato l’acquisto più costoso. Il mister guarda sempre le caratteristiche degli avversari, qualsiasi decisione prenda va bene perchè ha dimostrato di scegliere sempre in modo corretto».