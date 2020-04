Lazio, Bobby Adekanye torna a parlare del suo primo gol in biancoceleste e del coro che gli hanno dedicato i tifosi

Ci ha messo pochissimo a conquistare il cuore dei tifosi biancocelesti ancora prima di fare gol. Poi quando ha messo il primo pallone in rete la storia d’amore tra la Lazio e Bobby Adekanye è iniziata ufficialmente. Ecco le parole dell’attaccante in un’intervista a ELF Magazine.

«Poche ore prima del mio primo gol con la Lazio si era chiuso il mercato. Il club aveva tentato di acquistare Giroud, ma non c’è riuscito. Poi nel weekend si è giocato e io ho segnato. Era destino. Prima della partita Immobile mi ha detto: “Bobby, oggi fai gol”, ed è successo. Il coro mi ha dato la pelle d’oca, non ci credevo. Leiva a fine gara mi ha detto: “Hai già una tua canzone!”. Era una cosa inspiegabile, è stato il giorno più bello della mia carriera. Futuro? Non so se potrò arrivare ai livelli di Immobile. Qui a Roma si vive di calcio, sono grato a tutti i compagni. Grazie ai tifosi della Lazio sono positivo, mi permettono di essere paziente. Quando sono sul campo mi danno forza. Voglio vincere trofei, il coro è solo l’inizio».